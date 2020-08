Palyoff Serie B, Spezia-Chievo Verona: le formazioni ufficiali (Di martedì 11 agosto 2020) Tutto pronto per Spezia-Chievo Verona.A partire dalle 21.00 andrà in scena la gara di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B. I padroni di casa tenteranno l'impresa per ribaltare il risultato del match d'andata: 2-0 in favore dei clivensi. Un'ultima chance per ottenere il pass per l'ultimo atto della corsa alla promozione in massima Serie. Di seguito le formazioni ufficiali. Di seguito le formazioni ufficiali.Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Nzola. A disposizione: Krapikas, Desjardinis, Vignali, Ramos, Acampora, Mora, Di Gaudio, F. Ricci, Gudjohnsen, Bastoni, Ragusa, Mastinu. Allenatore: Vincenzo Italiano.Chievo ... Leggi su mediagol

Il tema della multiproprietà è stato quello maggiormente trattato da tifosi e ultras che si sono radunati all'esterno del Vestuti domenica pomeriggio. In merito spopola un video che ritrae un supporte ...

