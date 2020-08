Palermo, Lucca è pronto a riprendere: il messaggio su Instagram dell’attaccante rosanero (Di martedì 11 agosto 2020) Lorenzo Lucca non vede l'ora di ripartire.Assodato che il matrimonio professionale tra il Palermo e il giovane attaccante nativo di Moncalieri proseguirà con reciproca soddisfazione tra le parti in causa, il classe 2000, che vuole farsi trovare pronto per giocarsi al meglio le sue chance, su Instagram si è detto felice di ricominciare e pronto a riprendere ciò che a causa della pandemia da Coronavirus ha dovuto bruscamente interrompere: "pronto a riprendere ciò che a malincuore siamo stati costretti a lasciare. Mi è mancato lavorare per realizzare i miei incrollabili obiettivi", ha scritto Lucca, a commento di una foto in maglia rosanero.Calciomercato Palermo, ... Leggi su mediagol

