Palermo, ancora diverse caselle da riempire: slitta il ritiro di Petralia? Situazione e dettagli (Di martedì 11 agosto 2020) "Il Palermo pensa di rinviare il ritiro".Titola così l'odierna edizione de 'La Repubblica' che analizza i passi del club rosanero verso il ritiro pre-stagionale in quel di Petralia Sottana. La data non è ancora stata fissata e, se inizialmente si credeva che la squadra sarebbe partita poco dopo Ferragosto, adesso i tempi potrebbero dilatarsi ulteriormente. Il club di Viale del Fante, infatti, ha ancora una panchina da occupare ed un organico da costruire. "La fotografia del momento però, è quella di un club senza allenatore, che è in trattativa con alcuni tecnici, e che ha una rosa di tredici calciatori confermati dalla passata stagione con nove posti liberi per gli innesti che completeranno l’elenco di ventidue calciatori ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, ancora diverse caselle da riempire: slitta il ritiro di Petralia? Situazione e dettagli - WiAnselmo : #Palermo, ancora diverse caselle da riempire: slitta il ritiro di Petralia? Situazione e dettagli - Mediagol : #Palermo, ancora diverse caselle da riempire: slitta il ritiro di Petralia? Situazione e dettagli - simo_montanari : RT @arialuce1: 'coprici ancora, all’infinito: imbianca la città con le case, con le chiese' La neve del 1929 a Palermo - bennygiardina : Il #Palermo tenta l'ultimo affondo per Boscaglia, oggi incontro a pranzo per il sì (o il no). Intanto il ritiro sli… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ancora Palermo, ancora incertezze per il ritiro precampionato Live Sicilia Juve Stabia - Mercato: Caserta vicino alla Virtus Entella, Elia ai saluti

«Sono arrivato da ragazzino e me ne vado da adulto.» Boscaglia verso l'addio: su di lui c'è il Palermo. In casa Juve Stabia è tempo di rivoluzione. Necessaria, considerato che un ritorno in B non sarà ...

Coronavirus, in Sicilia 32 nuovi casi (più della Lombardia): 5 a Palermo

Trentadue persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Crescono ancora i nuovi contagi di Covid in Sicilia: a fronte di due guariti va segnalato un notevole aumento di casi positivi che porta ...

«Sono arrivato da ragazzino e me ne vado da adulto.» Boscaglia verso l'addio: su di lui c'è il Palermo. In casa Juve Stabia è tempo di rivoluzione. Necessaria, considerato che un ritorno in B non sarà ...Trentadue persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Crescono ancora i nuovi contagi di Covid in Sicilia: a fronte di due guariti va segnalato un notevole aumento di casi positivi che porta ...