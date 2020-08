Pagelle Wolverhampton-Siviglia 0-1, voti e tabellino Europa League 2019/2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Wolverhampton e Siviglia, quarti di finale dell’Europa League 2019/2020. Gli spagnoli volano in semifinale dove affronteranno il Manchester United che ieri ha sconfitto ai supplementari il Copenhagen. Vittoria ampiamente meritata per gli uomini di Lopetegui che hanno attacco per quasi tutta la gara dopo aver rischiato di prendere gol su rigore in avvio. Gol decisivo da parte dell’ex Milan Lucas Ocampos. Ecco il tabellino della sfida: WOLVES – Rui Patricio 6, Boly 5.5, Coady 6, Saiss 6, Doherty 6, Dendoncker 5.5, Ruben Neves 5.5, Joao Moutinho 6, Ruben 6, Traore 6.5, Jimenez 5. Siviglia – Bounou 7, Navas 6, Koundé 6.5, Diego ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Wolverhampton Le pagelle del Wolverhampton - Jimenez la sblocca, Rui Patricio saracinesca TUTTO mercato WEB LIVE Inter-Bayer Leverkusen 2-1, DIRETTA Europa League: nerazzurri volano in semifinale grazie alle reti di Barella e Lukaku. Pagelle e highlights

23.00 Inter che vola in semifinale grazie ad una partita coriacea, ben gestita senza troppi problemi, da segnalare nel finale Sanchez fuori per infortunio muscolare. 20.32 Per quanto riguarda il tabel ...

Siviglia-Roma 2-0: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

I quarti di finale restano un miraggio per la Roma che oggi è stata completamente annientata dal Siviglia di Lopetegui. Non si può dire che l’Europa League sia la competizione preferita dalla Roma. (L ...

23.00 Inter che vola in semifinale grazie ad una partita coriacea, ben gestita senza troppi problemi, da segnalare nel finale Sanchez fuori per infortunio muscolare. 20.32 Per quanto riguarda il tabel ...I quarti di finale restano un miraggio per la Roma che oggi è stata completamente annientata dal Siviglia di Lopetegui. Non si può dire che l’Europa League sia la competizione preferita dalla Roma. (L ...