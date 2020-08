Pagelle Spezia-Chievo 3-1: voti e tabellino semifinale ritorno Playoff Serie B 2019/2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Spezia-Chievo 3-1, ritorno della semifinale dei Playoff di Serie B 2019/2020. Al Picco, lo Spezia travolge il Chievo Verona per 3-1 grazie alle reti di Galabinov, Maggiore e Nzola e si qualifica per la finale dei Playoff, ribaltando la sconfitta dell’andata. Inutile il rigore trasformato nel finale da Leverbe. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH Spezia (4-3-3): Scuffet 6; Ferrer 6.5, Erlic 7.5, Terzi 6.5, Vitale 7 (35’ st Ramos sv); Bartolomei 7.5, M. Ricci 7, Maggiore 7 (22’ st Mora 5); Gyasi 6 (35’ st Di Gaudio sv), Nzola 6.5, ... Leggi su sportface

spezianews : Ho lasciato passare tante ore prima di redarre queste pagelle, anche perché giudicare una gara play-off in un dopo… - enricolazzeri : Ho lasciato passare tante ore prima di redarre queste pagelle, anche perché giudicare una gara play-off in un dopo… - sportli26181512 : Spezia, le pagelle di CM: Nzola ultimo a mollare, che errore per Ricci!: Chievo Verona-Spezia 2-0 Scuffet 6 ...… - sportli26181512 : Chievo Verona, le pagelle di CM: Segre inesauribile, Semper ancora protagonista: Chievo Verona-Spezia 2-0 Semper 7… -