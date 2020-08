Outfit color block: la nuova tendenza dell’estate 2020 – VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) L’ultima tendenza dell’estate 2020 è l’Outfit color block. Un abbinamento originale di abiti ed accessori dai colori vivaci e strong. Vediamo come creare un Outfit color block e le star a cui ispirarsi per essere alla moda Il trendy più gettonato dell’estate 2020 è il color block. Un Outfit originale che prevede l’accostamento di abiti ed accessori dai colori strong e vivaci. Per essere alla moda bisogna scegliere capi d’abbigliamento a tinta unica con tonalità molto accese. Possiamo divertirci scegliendo accostamenti originale e completamenti differenti tra loro: ad esempio possiamo ... Leggi su bloglive

L’ultima tendenza dell’estate 2020 è l’outfit color block. Un abbinamento originale di abiti ed accessori dai colori vivaci e strong. Vediamo come creare un outfit color block e le star a cui ispirars ...

L’outfit di compleanno di Kylie Jenner è la cosa più autocelebrativa di sempre!

Quest'anno nessuna super festa di compleanno per Kylie Jenner che ha compiuto 23 anni il 10 agosto. Del resto, non è davvero il caso di creare assembramenti. Ma seguire responsabilmente le norme di si ...

