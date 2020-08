Ottavo giorno di ricerche per il piccolo Gioele mentre si indaga sui 22 minuti di vuoto sulla strada di Viviana (Di martedì 11 agosto 2020) Che cosa è successo nella testa di Viviana Parisi il 3 agosto 2020, il giorno in cui è uscita di casa dicendo che sarebbe andata al centro commerciale a comprare le scarpe al suo bambino? Lei e il piccolo Gioele scompaiono nel nulla proprio quel giorno. Il cadavere della donna è stato ritrovato sabato sera ma del piccolo, il bambino di 4 anni, nessuna traccia. Viviana è davvero uscita di casa con l’intento di andare a comprare le scarpe a suo figlio? Questa è la sola versione che abbiamo, data dal marito della donna. Ha mentito la dj, che aveva altri piani in mente, oppure a non dire tutto a chi indaga è il marito? Una cosa è certa: Viviana quel giorno al centro ... Leggi su ultimenotizieflash

Che cosa è successo nella testa di Viviana Parisi il 3 agosto 2020, il giorno in cui è uscita di casa dicendo che sarebbe andata al centro commerciale a comprare le scarpe al suo bambino? Lei e il pic ...

Proseguono le ricerche del piccolo Gioele

MESSINA - Ottavo giorno di ricerche in Sicilia per la scomparsa del figlio di Viviana Parisi, la donna trovata senza vita la scorsa settimana a Caronia. Sono oltre 60 le persone in campo per trovare i ...

MESSINA - Ottavo giorno di ricerche in Sicilia per la scomparsa del figlio di Viviana Parisi, la donna trovata senza vita la scorsa settimana a Caronia. Sono oltre 60 le persone in campo per trovare i ...