Ostia, rapito dalla madre rom il bimbo che il padre tentò di vendere (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – Sembra non avere fine l’orrenda odissea del bimbo rom di 3 anni che il padre aveva tentato di vendere a dei bagnanti sul lungomare Amerigo Vespucci di Ostia in cambio di favori sessuali. Secondo quanto riportato dal Corriere della Città, la madre del piccolo, moglie del padre 23enne e anch’essa rom, si sarebbe introdotta stamattina nel reparto dove il bimbo è ricoverato da fine luglio e l’avrebbe prelevato senza l’autorizzazione degli assistenti sociali, allontanandosi velocemente dalla struttura e facendo perdere le proprie tracce. «Mio marito mi aveva detto che avrebbe portato nostro figlio a fare una passeggiata, invece ha cercato di venderlo. Mi fidavo di lui». Queste erano ... Leggi su ilprimatonazionale

Era stato ricoverato in ospedale a causa della disidratazione e delle condizioni di denutrizione rilevate dai medici del pronto soccorso di Ostia (Roma), dopo che il padre rom aveva tentato di offrirl ...