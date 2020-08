Ostia, rapito dalla madre il bimbo rom che il padre voleva vendere per atti sessuali (Di martedì 11 agosto 2020) E’ stato rapito questa mattina dalla madre il bimbo rom che il padre 25enne – a fine luglio – ha provato a ‘vendere’ come se fosse merce per atti sessuali sul lungomare Amerigo Vespucci di Ostia. Leggi anche:bimbo ‘in vendita’ da Ardea a Ostia, viene dalle Salzare il rom 25enne che offriva il figlioletto ai turisti La donna, anch’essa rom, questa mattina intorno alle 10:30, è andata in ospedale, al Grassi di Ostia, si è introdotta nel reparto dove era ricoverato dal 27 luglio scorso il piccolo, che ha 3 anni, e lo ha portato via, approfittando evidentemente di qualche attimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Infanzia violata, l’impegno della Polizia

