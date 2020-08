Oroscopo del giorno Martedì 11 Agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Oroscopo del giorno: Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Martedì 11 Agosto 2020 Oroscopo di oggi Ariete Fisicamente oggi sarà un giorno in cui dovrai prenderti cura di te stesso e non abusare di nulla, nemmeno l’esercizio fisico che in linea di principio può essere utile ma che può causare un infortunio se insisti a battere un record. Devi essere molto attento. Oroscopo di oggi Toro Luna calante nel tuo segno oggi, che supporrà una certa pigrizia o una certa noia in qualcosa che fai regolarmente e che oggi ti sembrerà pesante o inutile. Questi approcci non ... Leggi su romadailynews

Ecco altri due segni dall'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro ha Luna nel segno, siete bravi e vi fate notare, bella riconferma anche in autunno. Chi ha fatto una richiesta riceve una risposta ...

