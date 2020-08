Ordinanza in Campania: “Per chi rientra dall’estero c’è l’obbligo di tampone” (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato questa sera una nuova Ordinanza che prevede di testare i cittadini che rientrano dall’estero per evitare nuovi casi e potenziali focolai nel territorio: “A tutti i cittadini residenti in Campania – si legge sull’Ordinanza – che facciano rientro da vacanze all’estero con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale è fatto obbligo di segnalarsi alla competente ASL per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi“. Leggi su sportface

In relazione al numero elevato di contagi registrati in una struttura ricettiva di Sant'Antonio Abate, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, sentita l'Unità di Crisi, ha firmato nella tarda se ...

