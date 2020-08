Ok del Garante a diffondere i nomi dei furbetti del bonus, Sospetti su due deputati leghisti e uno del M5s (Di martedì 11 agosto 2020) La dichiarazione del Garante della privacy potrebbe portare ad una svolta nel caso degli onorevoli furbetti che hanno usufruito del bonus Covid di 600 euro. "La privacy - ha sottolineato il Garante - ... Leggi su tg.la7

repubblica : Bonus Inps, il Garante della privacy: 'Si possono pubblicare i nomi dei beneficiari del contributo' - Open_gol : ?? Furbetti del bonus, il Garante ha deciso e scrive all’Inps: «I nomi siano pubblici, la privacy non è un ostacolo» - TgLa7 : #furbettidelbonus Garante #privacy: 'In base a normativa vigente, la privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei d… - alessandro_rota : RT @repubblica: Bonus Inps, il Garante della privacy: 'Si possono pubblicare i nomi dei beneficiari del contributo' - dritanhocja : RT @vitalbaa: INPS ha sbagliato a far filtrare indiscrezioni su chi si è 'approfittato' (pur non violando la legge) del bonus. Detto ciò, e… -