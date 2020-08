Ogni Mattina e ‘Ogni Mezzogiorno’: dato scorporato per il contenitore di TV8. Pensare ai contenuti, no? (Di martedì 11 agosto 2020) Ogni Mattina I più attenti se ne saranno accorti. Da ieri Ogni Mattina, proprio come i contenitori della tv generalista, adopera un espediente per “massaggiare” gli ascolti: lo scorporo. La trasmissione mattutina della rete in chiaro del broadcaster di Via Monte Penice, si è ufficialmente scissa in due: Ogni Mattina e Ogni Mattina Dopo il TG. Una divisione inutile per il pubblico ma funzionale ai fini auditel. Due parti denominate diversamente significa, infatti, avere la rilevazione ufficiale di due dati beneficiando della disparità di share tra questi. Fino allo scorso venerdì 7 agosto il rotocalco, malgrado la durata monstre e l’interruzione causa tg, ha riportato un solo dato (104.000 ... Leggi su davidemaggio

