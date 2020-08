Nuova Zelanda, ritorna il Covid: restrizioni ad Auckland per 4 contagi (Di martedì 11 agosto 2020) Il premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha deciso di imporre nuove restrizioni nella città di Auckland, nel nord del Paese, dopo quattro nuovi casi di coronavirus. La Nuova Zelanda non registrava ... Leggi su tgcom24.mediaset

