Novità dell’app Galleria con MIUI 12 su smartphone Xiaomi | filtri | cornici screenshot e altro

L'interfaccia MIUI 12 rappresenta un nuovo punto di arrivo software per tanti smartphone Xiaomi con una serie di novità sensibili per le funzioni dei device supportati. Nell'ultima beta dell'interfaccia cinese sono state scovate numerose implementazioni nella versione dell'app Gallery 2.2.16.17, associata proprio al pacchetto software del produttore. Chiariamo subito di che cosa si tratta, pure sulla base dell'analisi degli esperti XDA-Developers. Proprio con MIUI 12 e la nuova versione dell'app Galleria che contiene foto e video dello smartphone Xiaomi, si potranno avere i seguenti benefit: la barra di scorrimento per l'anteprima rapida delle foto è stata aggiornata:migliorata anche l'esperienza di riordino dei contenuti; è stata aggiunta ...

