'Non voglio far mangiare quelli di prima': Virginia Raggi si ricandida a sindaca di Roma (Di martedì 11 agosto 2020) I segnali erano chiari. Perché nella mutazione genetica grillina non c'è solo il vincolo dei due mandati accantonato quando la nuova 'kasta' è arrivata al traguardo. Ma soprattutto perché la grillina ... Leggi su globalist

AlbertoBagnai : Una dittatura non si presenta citofonando e dicendo: “Buongiorno! Sono una dittatura e voglio comprimere i tuoi dir… - fattoquotidiano : POLITICI COL BONUS “Sarei coinvolta nello scandalo dei ‘furbetti del bonus‘ e mi autodenuncio. Non vivo di politic… - davidallegranti : Leggete Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano, che si autodenuncia: 'Non vivo di politica perché non voglio… - alessandro1846 : RT @AntonioSocci1: Sia chiaro, io non ho nulla contro i vaccini, ne ho fatti e ne faccio però non sono caramelle. Voglio vedere prima di co… - _chaoticzelda : Non voglio affrontare invasione in iraq -

Ultime Notizie dalla rete : Non voglio Fuga e controfuga di cervelli: «Io, giovane calabrese che non voglio emigrare Quotidiano del Sud Massimo Giletti e le puntate sui boss: «Io, la solitudine e la scorta. Abbiamo colpito nel segno»

A fine maggio il boss Filippo Graviano in carcere si lamenta di quel giornalista che gli sta «rompendo la m...». Ieri la notizia: da due settimane il conduttore di Non è l’Arena è sotto scorta. Massim ...

Firenze e quella Loggia tanto attesa, l’arte contemporanea non è più un tabù

Finalmente si fa. Adesso non si accampino altre scuse. Basta con i condizionali, con il futuro prossimo venturo. Dopo 21 anni, tanti ne sono passati, la Loggia di Arata Isozaki ha ottenuto il via libe ...

A fine maggio il boss Filippo Graviano in carcere si lamenta di quel giornalista che gli sta «rompendo la m...». Ieri la notizia: da due settimane il conduttore di Non è l’Arena è sotto scorta. Massim ...Finalmente si fa. Adesso non si accampino altre scuse. Basta con i condizionali, con il futuro prossimo venturo. Dopo 21 anni, tanti ne sono passati, la Loggia di Arata Isozaki ha ottenuto il via libe ...