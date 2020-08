“Non ne avevo bisogno, ma ho preso il bonus per fare beneficenza”. La giustificazione del consigliere in quota Lega a Firenze (Di martedì 11 agosto 2020) Ubaldo Bocci, coordinatore del centrodestra nel Consiglio comunale di Firenze in quota Lega, che nel 2019 sfidò Dario Nardella nella corsa a sindaco del capoluogo toscano, ha chiesto e percepito il bonus per i professionisti in difficoltà a causa dell’emergenza Covid. Bocci, ex dirigente Azimut che nel 2019 ha dichiarato 277mila euro, come riportano oggi i quotidiani locali, spiega di non aver problemi di finanze ma di averlo fatto “per dimostrare che il governo stava sbagliando non dando soldi ad hoc per disabili e tossicodipendenti” e di aver dato tutto in beneficenza, assicurando di avere i bonifici che lo testimoniano. “E’ vero ho preso quei soldi ma non li ho tenuti per me – rivela Bocci -. Il commercialista mi disse che avrei potuto averli anche io ... Leggi su ilfattoquotidiano

