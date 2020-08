"Non con i soldi degli italiani". I furbetti del bonus si giustificano con la beneficenza? Senaldi li stronca (Di martedì 11 agosto 2020) Pietro Senaldi è intervenuto a In Onda, la trasmissione condotta su La7 da David Parenzo e Luca Telese, per affrontare il tema scottante di giornata. Ovvero quello del bonus Inps da 600 euro che era riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva in difficoltà economica a causa dell'epidemia da coronavirus. Prima del direttore di Libero, Ubaldo Bocci (ex candidato del centrodestra come sindaco di Firenze) ha raccontato la sua esperienza: “Ho riscosso il bonus per darlo in beneficenza. La mia era una provocazione contro una legge fatta male. Ho subito girato l'importo a un'associazione che si occupa di disabili”. Senaldi però non è d'accordo con questo modus operandi: “Quelli erano soldi degli italiani, ... Leggi su liberoquotidiano

AnnalisaChirico : Il bonusCovid non lo hanno preso solo i 5 parlamentari ma anche navigator e notai, professionisti vari che hanno in… - EnricoLetta : Non sono elezioni quelle “vinte” da #Lukashenko. Non c’è democrazia in #Bielorussia. Ai confini dell’UE non c’è pos… - BentivogliMarco : Dire che il parlamento e' più autorevole con meno parlamentari e' come dire che lo e' il calcetto rispetto al calci… - pinkspacedude : Per anni ho cantato, con non poca perplessità: GENTE COME NOI CHE NON STANNO INSIEME - 1972Bigatton : RT @IlSolitario70: Non è dove sei, ma con chi sei che fa la differenza. -

Ultime Notizie dalla rete : Non con Omotransfobia. Palazzani: "Discutere i problemi di fondo non in modo ideologico ma con razionalità" Servizio Informazione Religiosa Live F1, GP Silverstone diretta: vince Verstappen che batte le Mercedes, quarto Leclerc

Dovevano essere due Gran Premi dominati dalla Mercedes quelli disputati sulla pista di Silverstone il 2 agosto e oggi, 9 agosto, e invece si sono registrate due gare quanto mai incerte per via degli p ...

Raggi si ricandida a sindaco di Roma, il capogruppo Pd: «Mai con lei»

Raggi annuncia di voler correre per diventare di nuovo sindaca di Roma e, seppure ancora informalmente, incassa il nullaosta dei big del M5S. Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio, come comment ...

Dovevano essere due Gran Premi dominati dalla Mercedes quelli disputati sulla pista di Silverstone il 2 agosto e oggi, 9 agosto, e invece si sono registrate due gare quanto mai incerte per via degli p ...Raggi annuncia di voler correre per diventare di nuovo sindaca di Roma e, seppure ancora informalmente, incassa il nullaosta dei big del M5S. Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio, come comment ...