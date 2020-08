Non c’è privacy che tenga. Il Garante mette la parola fine alla vicenda dei furbetti del Bonus. I loro nomi possono essere pubblicati (Di martedì 11 agosto 2020) Sulla spinosa vicenda del Bonus Covid, chiesto e ottenuto dall’Inps da 3 parlamentari, scende in campo il Garante per la protezione dei dati personali, precisando, con una nota, che “sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013)”. Ciò, ha riferito ancora il Garante, vale, a maggior ragione, “rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei ... Leggi su lanotiziagiornale

