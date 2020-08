Noah Centineo sarà He-Man: la foto a torso nudo mostra i risultati degli allenamenti (Di martedì 11 agosto 2020) Noah Centineo, l'attore che interpreterà He-Man nel remake di Masters of the Universe, posa a torso nudo e mostra i risultati della sua intensa preparazione fisica. Alla fine è stato scelto Noah Centineo per interpretare He-Man, l'iconico supereroe degli anni '80, nel remake di Masters of the Universe di Sony. Per incuriosire i fan, l'attore ha recentemente postato una foto a torso nudo. L'anno scorso, Noah Centineo ha parlato di essere stato scelto per interpretare He-Man nel film Sony, che uscirà nei cinema probabilmente il 5 marzo 2021, anche se è stato ritardato a causa del periodo di emergenza. L'attore 24enne si sta ... Leggi su movieplayer

dinugu4n : @kyIegabrieI kyle >>>> noah centineo !!! - pinkveIvt : lasciamo l'idea di noah centineo attraente nel 2020 con le altre catastrofi per piacere - _koyaftnamjoon : ma che avete contro noah centineo? - l0velytete : noah centineo me la fa proprio seccare - _jamnbr : bro :( noah centineo bro :( -

Ultime Notizie dalla rete : Noah Centineo Noah Centineo ha messo su una montagna di muscoli per il suo prossimo ruolo MTV.IT Black Adam: Noah Centineo mostra i risultati del suo allenamento in alcune foto

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Black Adam: Noah Centineo è già in super forma per il suo Atom Smasher

Il film, intitolato Black Adam, parteciperà alla prima edizione dell’evento DC FanDome il 22 agosto 2020 ma oggi parliamo di un altro dei protagonisti del cinecomic. Si tratta di Noah Centineo, il gio ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Il film, intitolato Black Adam, parteciperà alla prima edizione dell’evento DC FanDome il 22 agosto 2020 ma oggi parliamo di un altro dei protagonisti del cinecomic. Si tratta di Noah Centineo, il gio ...