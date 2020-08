No, Cécile Kyenge non ha detto «chiedo a tutti gli immigrati di ribellarsi al governo» (Di martedì 11 agosto 2020) Il 9 agosto su Facebook è stata pubblicata un’immagine che ritrae l’ex europarlamentare Cécile Kyenge durante un suo intervento al parlamento europeo. Sull’immagine compare anche un messaggio, sovrapposto, secondo cui in quell’occasione la politica avrebbe detto: «“Bisogna tornare a governare” Via i fascisti e razzisti. “chiedo a tutti gli immigrati di ribellarsi al governo!”». Questa è una notizia falsa che circola in rete da due anni e che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun intervento di Kyenge. Post pubblicato su Facebook il 9 agosto 2020 – Notizia falsa Il video da cui è tratta l’immagine oggetto della ... Leggi su facta.news

