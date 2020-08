Nina Dobrev protagonista e produttrice della serie “Woman 99” (Di martedì 11 agosto 2020) Nina Dobrev tornerà in televisione con la serie Woman 99. La Dobrev ha mosso i primi passi della sua carriera nella serie canadese Degrassi: The Next Generation. In seguito dal 2009 al 2017 ha vestito i panni di Elena Gilbert nella popolare serie del canale statunitense The CW, The Vampire Diaries. Con questo ruolo è … L'articolo Nina Dobrev protagonista e produttrice della serie “Woman 99” Leggi su dailynews24

livefghs_ : RT @hollandscurls_: @ wiki how come si diventa nina dobrev esattamente #TheVampireDiaries #Tiziaparty - xclariev : @niewiarygodn0sc To Nina Dobrev laksjshsjska - maddalenagay : nessuno: io: tu sembri cate blanchett tu leo dicaprio tu nina dobrev siete tutti boni io sono una patata - NewFallsRpg : ·-- Amara Petrova. ·-- Imortelle. ·-- Sans profession. ·-- TVD. ·- Nina Dobrev. - maticalmi : comunque il mio animo bi che non sapevo di avere sta venedendo tutto fuori con sabrina carpenter, zendaya, alexa de… -