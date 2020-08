Nigeria: frammenti italiani (Di martedì 11 agosto 2020) Sono circa le 7 della mattina dell'11 agosto quando apprendo da Radio3 Mondo, che in Nigeria un giovane cantante e un tredicenne sono stati accusati di blasfemia e condannati rispettivamente alla pena di morte per impiccagione e a 10 anni di carcere, loro, che insieme hanno 35 anni. Cerco di approfondire. Umar Farouq ha 13 anni, vive nei quartieri di Sharada e proprio dalla metropoli di Kano gli arriva la condanna a 10 anni di reclusione per aver fatto "dichiarazioni (...) - Tribuna Libera / Pena di Morte, Diritti Umani, Nigeria, Sharia Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria frammenti Nigeria: frammenti italiani AgoraVox Italia Nigeria: frammenti italiani

Sono circa le 7 della mattina dell'11 agosto quando apprendo da Radio3 Mondo, che in Nigeria un giovane cantante e un tredicenne sono stati accusati di blasfemia e condannati rispettivamente alla pena ...

Sono circa le 7 della mattina dell'11 agosto quando apprendo da Radio3 Mondo, che in Nigeria un giovane cantante e un tredicenne sono stati accusati di blasfemia e condannati rispettivamente alla pena ...