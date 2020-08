Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti, si sposa: ”è stato subito amore” (Di martedì 11 agosto 2020) Nicoletta Mantovani, vedova del tenore Pavarotti, convolerà a nozze a settembre con il suo nuovo compagno da 9 mesi Nicoletta Mantovani, vedova del tenore Pavarotti, ha ritrovato la felicità e l’amore con Alberto: suo compagno da 9 mesi. Anche se la loro storia d’amore dura da meno di un anno, la coppia ha deciso di convolare a nozze come confessa la stessa Mantovani al settimanale Chi. Il suo compagno, un dirigente d’azienda, le è stato presentato da un’amica in comune ed è subito scattata la scintilla per entrambi. A quanto sembra, grazie al lockdown i due hanno capito di esser fatti l’uno per l’altra e convoleranno a nozze a ... Leggi su zon

