Nicoletta Mantovani innamorata | a settembre si sposa | le rivelazioni su Chi

Ha ritrovato il sorriso Nicoletta Mantovani , vedova del grande tenore Luciano Pavarotti. Ed è pronta per il grande passo: ha trovato l'uomo giusto, è pronta a sposarsi! La notizia viene data in esclusiva dalla rivista Chi, sul numero in edicola questa settimana. Nicoletta Mantavani ha fatto al direttore di "Chi" Alfonso Signorini, suo amico da 25 anni una clamorosa confessione: a settembre si sposerà con Alberto, il suo nuovo compagno , dirigente d'azienda, cui è legata da circa 9 mesi. Signorini, era stato il primo a raccontare il clamoroso scoop che svelava la relazione tra Nicoletta e Pavarotti. Oggi è sempre lui a lanciare questa nuova dolcissima notizia!

La vedova di Pavarotti ha raccontato al direttore di Chi come questa relazione è nata e ha spiegato anche come mai ha deciso di sposarsi dopo così poco tempo: «Ci ha fatto conoscere una comune amica e ...

