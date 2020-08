Né Zidane né Guardiola, Kroos celebra Heynckes: “Il miglior allenatore che abbia mai avuto…” (Di martedì 11 agosto 2020) Toni Kroos si racconta e lo fa parlando a SportdBild di chi è stato per lui fondamentale per diventare uno dei centrocampisti più forti del panorama calcistico mondiale. Il tedesco del Real Madrid, a sorpresa, non ha nominato due dei manager più attesi come Zinedine Zidane e Pep Guardiola, rispettivamente suo tecnico in blancos e suo ex allenatore al Bayern Monaco. Per il classe 1990, invece, è stato Jupp Heynckes il migliore.Kroos: "Con Heynckes sono diventato giocatore di prima fascia"caption id="attachment 1005195" align="alignnone" width="1024" Kroos Heynckes (getty images)/caption"Chi è stato il miglior allenatore avuto tra quelli molto importanti ... Leggi su itasportpress

