NBA, risultati della notte: ai Raptors la sfida con i Bucks, bene i Lakers (Di martedì 11 agosto 2020) Cinque le partite disputate nella notte NBA, con i risultati che riportano la vittoria dei Raptors contro i Bucks. Vincono ancora anche Phoenix e Lakers. Altro lunedì in compagnia del basket NBA, che ci offre risultati sorprendenti, come la vittoria dei Dallas Mavericks sugli Utah Jazz o la sesta vittoria consecutiva dei Phoenix Suns. Andiamo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

