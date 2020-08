Nba: Lakers, l'eroe è Kuzma. Così ha steso gli intriganti Nuggets (Di martedì 11 agosto 2020) Ne avevano bisogno. I Lakers di una vittoria che facesse dimenticare le tre sconfitte precedenti e che confermasse che i signori del West sono sulla strada giusta per i playoff. Kyle Kuzma, l'autore ... Leggi su gazzetta

Fino all'ultimo centesimo di secondo. La tripla allo scadere di Kyle Kuzma regala la vittoria ai Los Angeles Lakers, che piegano Denver 124-121. Senza Antetokounmpo, cadono, invece, i Milwaukee Bucks ...