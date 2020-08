NBA – Kuzma sincero: “game winner contro Denver? Avrei tirato pure davanti a Gesù” (Di martedì 11 agosto 2020) Kyle Kuzma firma la vittoria dei Los Angeles Lakers sui Denver Nuggets. Il giovane talento gialloviola ha segnato un complicato game winner nel finale di partita che ha spezzato le speranze avversarie. Nel post gara Kuzma ha spiegato di essere in grande fiducia: “Avrei potuto trovarmi davanti anche Gesù e probabilmente Avrei tirato lo stesso. Era una rimessa che avevamo provato in allenamento e il coach ha avuto fiducia in me chiamando il mio numero. Dimostra che tutti ora si fidano di me: ovviamente la giocata nove volte su dieci va a LeBron, ma questa volta è finita a me. È tutta una questione di fiducia. Tutti sanno che sono un titolare in questa lega: sono solo capitato nella squadra con i due migliori giocatori ... Leggi su sportfair

