NBA – Infortunio Ben Simmons, Sixers in ansia: stagione finita? (Di martedì 11 agosto 2020) Periodo complicato in casa Sixers. A Philadelphia non sono preoccupati solo per un problema alla caviglia riscontrato da Joel Embiid, ma anche e soprattutto per l’Infortunio di Ben Simmons. Il playmaker dei Sixers si è infortunto alla rotula del ginocchio sinistro ed ha lasciato la bolla di Orlando per operarsi. I tempi di recupero sono stimati in circa 2 settimane, prima che possa essere rivalutato ed eventualmente riprendere l’attività fisica. A breve i Sixers dovranno però affrontare il primo turno dei Playoff, probabilmente senza la loro stella e forse con un Joel Embiid non proprio al 100%: la stagione di ‘Philly’ potrebbe essere compromessa e quella di Ben Simmons concludersi in anticipo.L'articolo NBA – ... Leggi su sportfair

thewhitefly_ : @ZenoPisani Vero Ma senza l'infortunio di Natale ( che cmq con quel km Nba ci sta purtroppo) i playoff me li sarei… - infoitsport : NBA, infortunio Rajon Rondo: fissata la sua data di rientro - OA_Sport : NBA, infortunio alla caviglia sinistra per Joel Embiid - NbaReligion : #NBA Altro infortunio per i #76ers - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? Joel Embiid out of Sixers vs Blazers with a left ankle injury. He went to the locker room midway through the 1st qtr an… -