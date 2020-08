Napoli, Di Lorenzo chiude il suo primo anno azzurro: «Stagione indimenticabile» (Di martedì 11 agosto 2020) Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha commentato la sua prima Stagione con la maglia azzurra Con la partita del Camp Nou contro il Barcellona, si è chiusa la prima Stagione con la maglia del Napoli di Giovanni Di Lorenzo. Un’ottima annata per il difensore arrivato dall’Empoli, utilizzato da Gattuso sia come terzino destro che come difensore centrale. E attraverso il suo profilo Instagram, Di Lorenzo ha tirato le somme della Stagione conclusa. «Si è concluso il mio primo anno a Napoli… Alti e bassi ma sicuramente è stata una Stagione indimenticabile! Adesso un po’ di ... Leggi su calcionews24

