Napoli, come terzo portire potrebbe tornare Nikita Contini (Di martedì 11 agosto 2020) Nikita Contini potrebbe tornare Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Nikita Contini potrebbe tornare al Napoli. Per lui pronto il ruolo da terzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

marcoconterio : ?? La #Juventus è su Alexandre #Lacazette dell'#AFC. Ci sarebbe l'ok di Arteta alla cessione, l'#Arsenal pensa a Dou… - Marco562017 : RT @marcoconterio: ?? La #Juventus è su Alexandre #Lacazette dell'#AFC. Ci sarebbe l'ok di Arteta alla cessione, l'#Arsenal pensa a Douglas… - ForzAzzurri1926 : CLAMOROSA ULTIM'ORA ARRIVA UN ALTRO PORTIERE, SARA' DEL NAPOLI. E SU MERET ED OSPINA.... >>>> - Nasrchicharito4 : RT @marcoconterio: ?? La #Juventus è su Alexandre #Lacazette dell'#AFC. Ci sarebbe l'ok di Arteta alla cessione, l'#Arsenal pensa a Douglas… - Yuro_23 : RT @marcoconterio: ?? La #Juventus è su Alexandre #Lacazette dell'#AFC. Ci sarebbe l'ok di Arteta alla cessione, l'#Arsenal pensa a Douglas… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli come

Fanpage.it

La brutta prestazione di Kalidou Koulibaly contro il Barcellona potrebbe essere l'ultima del centrale con la maglia del Napoli. Il difensore ha parecchi estimatori, soprattutto in Premier League, e De ...Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 11 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tut ...