Nancy Coppola ha perso 20 chili e racconta come ci è riuscita (Di martedì 11 agosto 2020) Nancy Coppola, cantante di 34 anni è dimagrita di 20 chili e in una stagione dove la priorità è mostrare un fisico in forma, per la prova costume, fa davvero effetto. In primavera ci si comincia a preparare per affrontare innanzitutto il proprio giudizio davanti allo specchio e poi quello di altri, amici e parenti che sono pronti a scrutare quel mezzo chilo in più o in meno che si è accumulato durante l’inverno. Quest’anno poi ancor di più perché con la chiusura forzata in casa le occasioni per mangiare, gustare e passare del tempo ci hanno fatto ritrovare, chi più chi meno appesantiti e insoddisfatti. E se il costume dell’anno prima non è entrato quest’anno è stato un doppio problema, di fisico e di tasca. Nancy ... Leggi su baritalianews

