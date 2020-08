Nancy Coppola dopo il bendaggio gastrico è un’altra (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) Nancy Coppola ha raggiunto l’obiettivo più importante della sua vita Nancy Coppola, cantante partenopea di 34 anni è totalmente cambiata. Si è recentemente sottoposta ad un intervento molto delicato, il bendaggio gastrico, soltanto così è riuscita a perdere ben 20 kg. Adesso è irriconoscibile, per questo si mostra prima e dopo l’intervento attraverso diverse FOTO che ha pubblicato su Instagram. Proprio sulla sua pagina ufficiale la cantante ha confessato di essere totalmente fiera della sua forma fisica. Ha spiegato che il percorso ha avuto inizio ad ottobre del 2019, sono passati tanti mesi, è stato tutto in bilico, difficile, però ne è valsa la pena perché adesso si ... Leggi su kontrokultura

10 mesi fa Nancy Coppola aveva annunciato di non sentirsi più a suo agio nel suo corpo e di volersi fare un regalo per tornare a sentirsi bene. Dopo la nascita del piccolo Vincenzo e della piccola Giu ...Dopo l’Isola dei Famosi, l’ex naufraga e cantante Nancy Coppola ha perso 20 kg e oggi è molto diversa. Tre anni fa l’artista partenopea era partita per l’Honduras, tornata in Italia aveva deciso di so ...