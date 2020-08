Musica, Franceschini “12 milioni per i concerti annullati” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dodici milioni di euro per i concerti annullati. Sono le risorse assegnate dal decreto firmato oggi dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, tramite il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali introdotto con il decreto Rilancio.“Con questo intervento – spiega il ministro Franceschini – il Governo interviene per ristorare parzialmente le perdite subite in questi mesi difficili dagli organizzatori di concerti, che ancora adesso stanno conoscendo un momento particolarmente critico”.Possono presentare la domanda di contributo gli organizzatori di concerti di Musica che abbiano dovuto cancellare, annullare o rinviare, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ... Leggi su liberoquotidiano

