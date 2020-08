MotoGP, Portimao l’ultimo appuntamento della stagione (Di martedì 11 agosto 2020) Portimao l’ultimo Gran Premio della stagione di MotoGP. Ipotesi gara con il pubblico. Portimao (PORTOGALLO) – Portimao ospiterà l’ultimo Gran Premio della stagione di MotoGP. Ad annunciare la notizia è stata la Dorna precisando che il Paese lusitano accoglierà il circus per la prima volta dal 2012. “Sono orgoglioso di questa scelta – ha detto Jorge Viegas, presidente della Fim – desidero ringraziare calorosamente Dorna, l’Autodromo Internacional do Algarve e la Federazione Motociclistica del Portogallo per essere riusciti ad ottenere le condizioni necessarie per l’organizzazione della finale della Moto GP che si ... Leggi su newsmondo

