Morto Alberto Bauli, lutto nel mondo dolciario (Di martedì 11 agosto 2020) Morto Alberto Bauli, aveva 79 anni. E’ stato a capo dell’industria dolciaria famosa per il suo pandoro per oltre un quarto di secolo E’ Morto Alberto Bauli, il capo dell’omonima industria dolciaria fondata dal padre Ruggero. L’uomo aveva 79 anni e per oltre 25 anni ha guidato l’azienda di famiglia nel 1922. La sede della fabbrica è nel veronese, a Castel d’Azzano e, alla sua guida, ha vissuto un vero e proprio momento d’oro. Nel 2006 acquistato il marchio di biscotti Doria, tre anni più tardi i prodotti Motta ed Alemagna fino ad arrivare ad incorporare nel 2013 la Bistefani, a certificare il suo essere leader. Alberto Bauli, però, ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Banca ... Leggi su bloglive

