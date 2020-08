Morto Alberto Bauli: ha fatto grande l’omonima impresa di famiglia (Di martedì 11 agosto 2020) È Morto Alberto Bauli, 79 anni. Il manager è stato per un quarto di secolo alla presidenza dell’omonima impresa di famiglia. L’industriale ha fatto grande la Bauli grazie ad acquisizioni strategiche che hanno arricchito il portafoglio di prodotti, da portare tutto l’anno sugli scaffali dei supermercati. Grazie ad Alberto, l’azienda Bauli è divenuta una dei leader alimentari nazionali in grado di competere su scala mondiale. Alberto Bauli ha raccolto nel 1995 il testimone dell’azienda fondata da papà Ruggero, partito per il Sud America a cercare fortuna nel 1927 e scampato per miracolo dal naufragio della Principessa Mafalda in ... Leggi su laprimapagina

