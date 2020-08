Morte Viviana Parisi, attesa per l’esito dell’autopsia: si indaga per omicidio volontario e sequestro di persona (Di martedì 11 agosto 2020) Caronia Morte di Viviana Parisi: l’autopsia sul corpo sarà effettuata nel pomeriggio di oggi, martedì 11 agosto 2020. La dj 43enne originaria di Torino, ritrovata senza vita nelle campagne di Caronia cinque giorni dopo essere scomparsa, la mattina del 3 agosto scorso, era insieme al figlio di 4 anni, Gioele. Lo avrebbero confermato le telecamere di video sorveglianza della zona. Del bambino però non c’è traccia. Non si ha idea di che fine possa aver fatto: le ipotesi sono tante, c’è anche quella secondo la quale la donna lo avrebbe ucciso e poi ne avrebbe occultato il corpo. Ma dove? Morte Viviana Parisi, c’è attesa per l’esito dell’autopsia Madre e figlio erano scomparsi nel nulla dopo un ... Leggi su urbanpost

infoitinterno : Autopsia per svelare la morte di Viviana. L'appello del pm: “Chi ha visto parli” - infoitinterno : Morte di Viviana Parisi: “Ingenerose le dichiarazioni dei familiari su presunti ritardi o inattività” - infoitinterno : Morte Viviana Parisi, il giallo dei testimoni: “Perché non si sono ancora presentati?” - infoitinterno : Morte della dj Viviana: la Procura apre un’inchiesta per omicidio e sequestro di persona - marcorussodell3 : Più di un dubbio da parte dei parenti di Viviana Parisi #Cronaca #cronacanera #messina #vivianaparisi #morte… -