Morte della dj Viviana Parisi e scomparsa di Gioele: aperta inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona, tra poche ore l’autopsia (Di martedì 11 agosto 2020) La Procura di Patti ha aperto un’inchiesta sulla Morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna, Gioele: i reati sono omicidio volontario e sequestro di persona, un tecnicismo che consente di avere maggiore margini di manovra nelle indagini. Al momento non ci sono indagati, il fascicolo è a carico di ignoti. Familiari, amici, conoscenti sono stati sentiti e saranno riascoltati dalla squadra mobile. Le telecamere visionate al momento non hanno purtroppo ripreso mamma e figlio a Sant’Agata di Militello in un posto preciso, ma si continuano ad acquisire altre registrazioni. Un contributo alle indagini potrà arrivare ... Leggi su meteoweb.eu

