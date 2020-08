Morata-Juventus, avviati i contatti per il ritorno: è lui la scelta di Pirlo (Di martedì 11 agosto 2020) Morata Juventus- Secondo quanto riportato da “Sportitalia“, la Juventus starebbe pensando al ritorno di Morata e avrebbe avviato già i primi contatti con l’entourage del giocatore spagnolo. Pirlo conosce molto bene il centravanti spagnolo, soprattutto dopo essere stato suo compagno di squadra in bianconero. Questo il nuovo nome per l’attacco proposto dal neo allenatore bianconero. Morata Juventus, condizioni economiche importanti: i dettagli La sensazione è che difficilmente l’Atletico Madrid lascerà partire Morata, valutando l’attaccante spagnolo in modo decisamente importante. Resta viva anche l’ipotesi Milik ma, come detto, occhio anche al potenziale ... Leggi su juvedipendenza

Glongari : Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l’attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni per… - forumJuventus : [Sportitalia] Juve, inizia il mercato dell'era Pirlo: chieste informazioni su Morata ?? - Suquejr12 : RT @forumJuventus: [Sportitalia] Juve, inizia il mercato dell'era Pirlo: chieste informazioni su Morata ?? - mattiatml : Ti piacerebbe il ritorno di #Morata alla #Juventus ? #Calciomercato #Pirlo - 731valetotto : RT @forumJuventus: [Sportitalia] Juve, inizia il mercato dell'era Pirlo: chieste informazioni su Morata ?? -