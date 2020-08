Monza, blitz per Kucka: la risposta del centrocampista (Di martedì 11 agosto 2020) Il Monza ha effettuato un tentativo per Juraj Kucka del Parma: il centrocampista slovacco ha rifiutato la proposta Il Monza non sembra conoscere limiti. Dopo aver avviato una trattativa con il Parma per Antonino Barillà, il club brianzolo ha chiesto informazioni su Juraj Kucka. Il tentativo di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, però, non è andato a buon fine. Il centrocampista slovacco ha rifiutato la proposta perché desidera restare in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Monza, blitz per Kucka: la risposta del centrocampista

