Monchi: “Europa League grande competizione, Inter e United lo dimostrano” (Di martedì 11 agosto 2020) Il ds del Siviglia Monchi, a poche ore dalla gara degli spagnoli contro il Wolverhampton che decreterà l’accesso alle semifinali di Europa League, ha parlato al canale youtube ufficiale del club: “Stiamo bene, vogliamo continuare su questa strada. Davanti abbiamo una squadre pericolosa, diversa dalla Roma, dobbiamo restare concentrati”. Un giudizio, poi, sul torneo: “L’Europa League? Il Manchester United e l’Inter in semifinale dimostrano il valore di questa competizione che sta crescendo”. Fonte: youtube Siviglia L'articolo Monchi: “Europa League grande competizione, Inter e United lo dimostrano” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

