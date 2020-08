Moda: la startup toscana Rifò lancia i cappelli in denim rigenerato (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. (Labitalia) - Rifò, giovane brand pratese di Moda ecosostenibile, completa la sua collezione estiva con 3 cappelli in denim rigenerato: la cloche, il newsboy e la coppola. Una novità assoluta per la startup toscana che ha affidato la realizzazione all'eccellenza dell'artigianato italiano: i primi due modelli sono realizzati da artigiani toscani, mentre per la coppola la scelta è caduta su un artigiano di Napoli, per valorizzare la tradizione sartoriale del sud Italia. Come per la Giacca Avanguardista, gli artigiani Rifò attraverso il filato rigenerato da vecchi jeans, destinati alla discarica o all'inceneritore, hanno creato capi in denim sostenibili. Il tessuto in denim, una volta sfilacciato ... Leggi su iltempo

Dal Fondo nazionale innovazione arrivano 8 milioni di euro per le startup

Con l’obbiettivo di supportare le giovani imprese italiane impegnate ad affrontare la difficile ripresa post-Covid, il Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale innovazione (Fni), ha deliberato un inv ...

Dal Fondo nazionale innovazione arrivano 8 milioni di euro per le startup

Con l'obbiettivo di supportare le giovani imprese italiane impegnate ad affrontare la difficile ripresa post-Covid, il Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale innovazione (Fni), ha deliberato un inv ...