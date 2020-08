Milano, quanti schianti: in 68 giorni 1820 incidenti, quasi la metà in bici e monopattino (Di martedì 11 agosto 2020) Più di 26 incidenti al giorno. quasi 190 alla settimana. Di cui poco meno della metà con bici o monopattini coinvolti. Sono i numeri che certificano la pericolosità delle strade di Milano per ... Leggi su milanotoday

Ultime Notizie dalla rete : Milano quanti Milano, quanti schianti: in 68 giorni 1820 incidenti, quasi la metà in bici e monopattino MilanoToday.it Lamorgese “Decreto immigrazione pronto”/ Modifica Dl Salvini: come cambia accoglienza

«Con la maggioranza è stato trovato un testo condiviso. Ovviamente abbiamo preso tutte le osservazioni formulate dalla presidenza della Repubblica e siamo andati oltre, perché abbiamo modificato il si ...

WisdomTree: per le small-cap meglio guardare all'Europa - PAROLA AL MERCATO

di Mobeen Tahir * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Il premio delle small cap esiste per incentivare gli investitori ad accettare il rischio di investire in piccole societa' Rispetto a ...

