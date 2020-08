Milan, Ibra aiuta i rossoneri per l'affare Roback. Idea Tonali per il centrocampo (Di martedì 11 agosto 2020) Il Milan fa affari con Zlatan Ibrahimovic . No, ancora il rinnovo dell'attaccante svedese con i rossoneri non è arrivato, anche se la trattativa procede a gonfie vele. Il club ha però acquistato Emil ... Leggi su quotidiano

Gazzetta_it : Gioca da Ibra, si ispira a Henry. Chi è #EmilRoback, il nuovo gioiellino del Milan #calciomercato - Gazzetta_it : #Boban “Rifarei tutto. @Ibra_Official è un genio e #Maldini resta fondamentale. Li sogno al top” @acmilan… - DiMarzio : #Milan-#Ibra, sempre più fiducia: si lavora ad un anno di contratto - depodIGHIN : RT @milanismoit: ?? ARRIVA IL BABY ROBACK Milan a un passo da Emil #Roback, 17enne attaccante dell'@Hammarbyfotboll e delle Nazionali giova… - Fefinho83 : RT @Gazzetta_it: Gioca da Ibra, si ispira a Henry. Chi è #EmilRoback, il nuovo gioiellino del Milan #calciomercato -