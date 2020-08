Migranti, 64 positivi al Covid nell’hotspot di Pozzallo. Scelta la seconda nave-quarantena: rimarrà al largo della Calabria (Di martedì 11 agosto 2020) Nuovi casi di contagio all’interno degli hotspot in cui vengono trattenuti i Migranti sbarcati sulle coste italiane negli ultimi mesi. A Pozzallo sono 64 gli ospiti della struttura locale ad essere risultati positivi: “Ho appena appreso dai sanitari dell’Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 Migranti ospiti dell’hotspot sono risultati positivi al coronavirus. Tutto questo in un solo giorno. Spero che adesso si capisca perché da mesi parliamo della necessità di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni da parte di Roma”, ha dichiarato l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza. Intanto, è pronta anche la seconda ... Leggi su ilfattoquotidiano

