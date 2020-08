Michele Morrone, 365 Giorni: attore risponde a critiche e curiosità piccanti sul film Netflix (Di martedì 11 agosto 2020) Il film Netflix con Michele Morrone, 365 Giorni, è uno dei più visti del 2020. Nonostante questo continua a dividere. Da una parte coloro che lo hanno acclamato, forte anche della presenza dell’affascinante attore nostrano che proprio grazie a questo film ha ottenuto una popolarità enorme in tutto il mondo, dall’altra le feroci critiche giunte... L'articolo Michele Morrone, 365 Giorni: attore risponde a critiche e curiosità piccanti sul film Netflix proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

