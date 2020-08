Michela Persico in spiaggia col pancione, la gravidanza è agli sgoccioli (Foto) (Di martedì 11 agosto 2020) Manca pochissimo al parto per Michela Persico che intanto col pancione si gode le vacanze al mare con Daniele Rugani (Foto). Bellissima la giornalista sportiva che indossa un bikini striminzito, non sembra avere fatto acquisti premaman. In realtà la Persico è davvero in gran forma, nessun chilo di troppo oltre quelli necessari al bebè in arrivo. La gravidanza è davvero agli sgoccioli, per Michela Persico la data prevista per il parto è fine agosto. In spiaggia dà del filo da torcere al calciatore, Daniele Rugani sembra quasi non starle dietro mentre giocano a racchettoni sul bagnasciuga. Nei primi tre mesi di gravidanza la dolce mammina aveva ... Leggi su ultimenotizieflash

Palvinismo1 : @Roxas_223 @StanisLaRochele Michela Persico non si tocca -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Persico Michela Persico, dopo il Covid pronta per l’avventura più bella – FOTO Yeslife Michela Persico in spiaggia col pancione, la gravidanza è agli sgoccioli (Foto)

Manca pochissimo al parto per Michela Persico che intanto col pancione si gode le vacanze al mare con Daniele Rugani (foto). Bellissima la giornalista sportiva che indossa un bikini striminzito, non s ...

Michela Persico e Daniele Rugani, sfida a racchettoni con pancione

La gravidanza ormai agli sgoccioli non è un buon motivo per Michela Persico per mettersi a riposo. Anzi, a un passo dal parto è più carica che mai e in spiaggia si lancia in una sfida a racchettoni co ...

Manca pochissimo al parto per Michela Persico che intanto col pancione si gode le vacanze al mare con Daniele Rugani (foto). Bellissima la giornalista sportiva che indossa un bikini striminzito, non s ...La gravidanza ormai agli sgoccioli non è un buon motivo per Michela Persico per mettersi a riposo. Anzi, a un passo dal parto è più carica che mai e in spiaggia si lancia in una sfida a racchettoni co ...