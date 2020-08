“Mi offro per sperimentare il vaccino contro COVID-19. Ma i 700 euro non li voglio” (Di martedì 11 agosto 2020) Federica Angeli intervista su Repubblica Roma Alessandra, una dipendente del comune di Roma che si offre volontaria per la sperimentazione allo Spallanzani del vaccino contro il coronavirus. La donna spiega che non è sicura di passare la selezione per i suoi problemi di pressione alta, ma che ha fatto questa scelta per evitare il ritorno del lockdown Una scelta di altruismo, come è nata? «In realtà c’è dell’egoismo nella mia decisione – sorride Alessandra che preferisce non rivelare il suo cognome – Ho sofferto molto durante il lockdown. È proprio vero che ci si rende conto di quanto valgono le cose nel momento in cui non le hai più. Stare rinchiusi in casa, non poter uscire, essere costretti a non vedere i nostri ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : “Mi offro per sperimentare il vaccino contro COVID-19. Ma i 700 euro non li voglio” - Noovyis : (“Mi offro per sperimentare il vaccino contro COVID-19. Ma i 700 euro non li voglio”) Playhitmusic -… - PaoloTaratufolo : @LiviMarialine Mi offro subito volontario !!! Dove devo venire ??? ?? - bethfuckoff : @piuttostomale eccomi mi offro volontaria - lamarph_ : so fare le foto ma non sono una fotografa e quindi non mi offro lavorativamente parlando come tale, ma c'è qualcuno… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi offro Parma, la spesa solidale della Casa delle donne: “Da una scintilla è nata una gara per aiutare” La Repubblica